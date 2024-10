Receita Federal apreende R$ 150 mil em canetas de ‘Ozempic dos ricos’ no aeroporto do Recife

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 13:29 Para compartilhar:

A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 150 mil em canetas aplicadoras de Mounjaro, medicamento conhecido como “Ozempic dos ricos” por conta de seu alto valor, durante a madrugada da quarta-feira, 23, no Aeroporto do Recife (PE).

De acordo com as autoridades, os remédios foram encontrados com um passageiro vindo de Lisboa, em Portugal. Conforme a Receita Federal, a grande quantidade do medicamento indica que o homem tinha a intenção de revender o produto.

+ Mounjaro é mais efetivo na perda de peso do que Ozempic e Wegovy, aponta estudo

+ Mounjaro pode reduzir mortalidade por insuficiência cardíaca em pessoas com obesidade

O Mounjaro (tirzepatida) foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em setembro de 2023 para uso no tratamento de diabetes tipo dois, mas ainda não é comercializado.

Apesar de destinado ao tratamento da doença, o remédio é utilizado de forma off-label, ou seja, diferente da sugerida na bula, para a perda de peso. O produto é permitido em outros países para este intuito.

Segundo a Receita Federal, uma unidade de caneta aplicadora de Mounjaro pode custar R$ 3.782 e, por conta do alto valor, o medicamento é conhecido como “Ozempic dos ricos”, em uma referência a outro remédio utilizado para o tratamento de diabetes que também é amplamente usado para perder peso.