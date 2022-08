Receita fácil do tradicional manjar branco de coco com calda de ameixas

Da Redação 22/08/2022 - 6:36 Compartilhe

Manjar branco de coco com calda de ameixas

Ingredientes

Manjar

– 1 litro de leite

– 200 g de leite condensado

– 200 ml de leite de coco

– 10 colheres (sopa) de amido de milho

– 50 g de coco ralado

– 50 g de coco em flocos

Calda de ameixas

– 100 g de ameixa preta sem caroço

– 1 xícara (chá) de açúcar

– 3/4 de xícara (chá) de água

Preparo

Manjar

1) Antes de começar o preparo, coloque uma forma de pudim, com furo no meio, por 10 minutos no freezer.

2) Depois, em uma panela grande, dissolva o amido de milho no leite e, em seguida, adicione os outros ingredientes.

3) Leve a panela ao fogo médio e mexa sempre a mistura até engrossar, cerca de 15 minutos.

4) Quando engrossar, retire a mistura do fogo e tire a forma do freezer.

5) Despeje a mistura na forma e leve à geladeira por 4 horas, até que esteja bem firme.

Calda de ameixas

1) Coloque o açúcar em uma panela média e deixe queimar.

2) Com cuidado, despeje a água pela lateral da panela para não espirrar.

3) Mexa bem a calda e cozinhe por cerca de 5 minutos, até ficar homogênea e engrossar um pouco.

Para servir

1) Desenforme o manjar em um prato, regue com a calda e finalize com a ameixa e o coco ralado.

2) Dica: se quiser uma calda menos amarga, deixe o açúcar derreter até obter uma cor bem dourada e então adicione a água.

Rendimento: 8 porções

Preparo: 30 minutos (+ 4 horas de geladeira)

Execução: fácil

(*) Da redação da Menu