Receita fácil de bolo de chocolate fofinho feito no liquidificador

A receita a seguir é dividida em duas etapas. A primeira é o bolo: basta bater todos os ingredientes no liquidificador e levar ao forno. A cobertura é opcional, mas altamente recomendada. Confira.

Bolo de chocolate de liquidificador, por Receita Toda Hora

Ingredientes

Bolo de chocolate

– 3 ovos

– 1 xícara (chá) de leite morno

– 3 colheres (sopa) de margarina ou manteiga sem sal, em temperatura ambiente

– 2 xícaras (chá) de açúcar

– 1 xícara (chá) de achocolatado ou chocolate em pó

– 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

– 1 colher (sopa) de fermento em pó

– Quanto baste de manteiga e farinha, para untar

Cobertura

– 6 colheres (sopa) de açúcar

– 3 colheres (sopa) de margarina

– 3 colheres (sopa) de chocolate em pó

– 1 caixinha de creme de leite (395 g)

– Chocolate granulado, amendoim ou nozes (opcional)

Preparo

Bolo

1) Pré-aqueça o forno a 180ºC.

2) No liquidificador, coloque os ovos, o leite, a margarina e o açúcar e bata por 2 minutos em potência alta.

3) Acrescente o achocolatado e a farinha e bata por mais 4 minutos.

4) Acrescente o fermento e bata por mais 10 segundos, só para incorporar.

5) Em uma assadeira untada e enfarinhada, despeje o conteúdo do liquidificador e leve ao forno por cerca de 40 minutos.

6) Enfie um palito no meio do bolo depois de 40 minutos e veja se sai limpo. Caso saia, o bolo está pronto.

7) Espere amornar e desenforme.

8) Faça furos com um canudinho grosso no bolo. Ao despejar a cobertura, ela escorrerá pra dentro do bolo, o que o deixará ainda mais gostoso.

Cobertura

1) Coloque todos os ingredientes em uma panelinha e leve ao fogo baixo.

2) Misture e mexa por aproximadamente 8 minutos em fogo baixo.

Para servir

Espere a cobertura amornar e despeje-a sobre o bolo. Se quiser, decore com chocolate granulado, amendoim, nozes ou confeitos de sua preferência.

Rendimento: 8 porções

Preparo: 1 hora

Execução: fácil

