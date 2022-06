Receita fácil de biscoito de polvilho frito para o lanche da tarde

Biscoito de polvilho frito, por Receitas Nestlé

Ingredientes

– 6 colheres (sopa) de leite integral (90 ml)

– 6 colheres (sopa) de água (90 ml)

– 3 colheres (sopa) de óleo (45 ml)

– 1 e meia xícara (chá) de polvilho azedo

– 1 colher (chá) de sal

– 1 colher (sopa) de açúcar

– 2 ovos

– 1 litro de óleo para fritar







Preparo

1) Em uma panela, ferva leite, a água e o óleo.

2) Em um recipiente, coloque o polvilho, o sal e o açúcar e misture.

3) Despeje aos poucos a mistura líquida quente para escaldar o polvilho. Misture bem e deixe esfriar um pouco.

4) Acrescente um ovo de cada vez, misturando bem com as mãos a cada vez que incluir um ovo.

5) Com as mãos untadas com um pouco de óleo, modele rolinhos de biscoito e reserve em uma forma untada com óleo.

6) Em uma panela, coloque o óleo e alguns biscoitos, mantenha em fogo alto até que os biscoitos fiquem na superfície, então abaixe o fogo e frite até dourar, virando de tempo em tempo.

7) Para fritar a segunda remessa, espere o óleo esfriar um pouco e siga o passo anterior.

8) Repita até terminar a massa e sirva imediatamente.

Rendimento: 4 porções

Preparo: 40 minutos

Execução: fácil