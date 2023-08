Receita em SP com exportações de janeiro a julho cresce 5% ante 2022, diz IEA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 17:33 Compartilhe

São Paulo, 21 – As exportações do agronegócio paulista somaram, nos sete primeiros meses do ano, US$ 15,15 bilhões, aumento de 5,4% ante igual período de 2022, informou nesta segunda-feira o Instituto de Economia Agrícola, vinculado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. As importações atingiram US$ 3 bilhões, ou 2,7% mais que no período de janeiro a julho do ano passado. Com isso, o saldo da balança comercial paulista do setor foi superavitário em US$ 12,15 bilhões, 6% acima de 2022.

A pasta destaca que as exportações do agronegócio representam no total do Estado 38,6%, enquanto o desempenho das importações setoriais é de 7,1%. “Para todos os setores da economia do comércio exterior paulista, as exportações totais somaram US$ 39,27 bilhões (20,2% de participação do total nacional), e as importações, US$ 42,23 bilhões (30%), no acumulado de janeiro a julho de 2023.” Em relação ao mesmo período de 2022, as exportações cresceram 1,9% e as caíram 7,3%.

O setor sucroalcooleiro é o que tem maior participação (32%) nas exportações do agro paulista, com alta de 4,6% na receita e 4,5% no volume no período. O complexo soja vem em seguida, com crescimento nos embarques (7,6%) e queda em valores (-3,9%), comparados ao mesmo período de 2022. A China (68,1%) é o principal destino, seguida de Tailândia (5,8%), Irã (5%) e Indonésia e Argentina (3,6%, cada um); os demais importadores somam 13,9%, diz o IEA.

Em relação às importações, papel (US$ 227,91 milhões), salmão (US$ 225,37 milhões) e trigo (US$ 203,48 milhões) puxaram as compras nos sete meses.

