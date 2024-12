Receita e Tesouro confirmam indefinição em divulgação da arrecadação e primário de novembro

A Receita Federal informou que não há definição sobre a data de divulgação dos dados de arrecadação referentes ao mês de novembro. Da mesma forma, o Tesouro Nacional comunicou que o resultado primário do governo central do mês passado não serão divulgados nesta semana, conforme constava em calendário, nem na semana seguinte.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou mais cedo, esse atraso é decorrente da mobilização dos auditores-fiscais da Receita Federal, em greve por tempo indeterminado desde o dia 26 de novembro. Eles pleiteiam um reajuste salarial e cobram do Ministério da Gestão e Inovação (MGI) a abertura de mesa específica de negociação. Neste ano, os auditores já conquistaram a regulamentação do pagamento de um bônus de produtividade.