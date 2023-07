Receita e lucro da Alphabet superam expectativas no segundo trimestre

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/07/2023 - 18:28 Compartilhe

A Alphabet, controladora do Google, animou nesta terça-feira (25) o mercado com vendas de US$ 74,6 bilhões (R$ 354 bilhões) e lucro líquido de US$ 18,4 bilhões (R$ 87 bilhões) no segundo trimestre, resultados melhores do que os analistas esperavam.

A gigante da tecnologia, cujas ações subiram mais de 6% nas negociações eletrônicas após o fechamento de Wall Street, também confirmou seus avanços na nuvem (cloud), área em que obteve ganhos pelo segundo trimestre consecutivo, com um lucro operacional de quase US$ 400 milhões (R$ 1,9 bilhão).

juj/pta/gm/ll/lb/am

Alphabet Inc.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias