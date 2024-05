Receita e Correios enviarão roupas e calçados apreendidos para ajudar afetados por chuvas no RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2024 - 16:10 Para compartilhar:

A Receita Federal e os Correios anunciaram neste sábado, 4, uma parceria para entregar 50 toneladas de roupas e calçados a vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Mercadorias apreendidas pelo órgão fiscalizador serão transportadas de São Paulo para Porto Alegre. Após passarem por triagem da Defesa Civil, serão enviadas aos locais adequados.

Segundo o governo federal, a Receita também providenciará o transporte de mais de 30 toneladas de cobertores, agasalhos e roupas que estão em seu depósito em Foz do Iguaçu (PR). Além disso, a instituição ainda disponibilizará nos próximos dias drones para auxiliar na avaliação dos danos causados pelas chuvas e na busca por desaparecidos.

“Nos próximos dias, dezenas de toneladas de roupas, cobertores e outras mercadorias apreendidas pela Receita Federal chegarão ao RS e serão distribuídas com o apoio de caminhões e helicópteros. Meus sentimentos às famílias das vítimas”, publicou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na rede social X (antigo Twitter), na noite desta sexta-feira, 3.

As chuvas torrenciais já deixaram 57 mortos no RS. Além disso, há 67 desaparecidos. Dos 497 municípios gaúchos, 281 já foram afetados, no que é considerado o pior desastre climático do Estado. Na capital, o nível do Rio Guaíba bateu recorde. O Aeroporto Salgado Filho, localizado em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, suspendeu as atividades por tempo indeterminado, e há registros de blecautes e falta de água na cidade. A rodoviária e o centro histórico foram alagados.