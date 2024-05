Receita dos EUA veta acesso de filhos de Michael Jackson à herança

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 11:50 Para compartilhar:

Filhos de Michael Jackson, Prince, 27, Paris, 26, e Bigi Jackson, 22, não podem ter acesso ao patrimônio do cantor que morreu em 2009, aos 50 anos, devido a complicações com a Receita Federal dos Estados Unidos. O mesmo vale para Katherine Jackson, 94, mãe do Rei do Pop.

O processo, entre a Receita e o fundo que administra o patrimônio do cantor, já dura anos. Segundo a revista “People”, que teve acesso a documentos exclusivos, os herdeiros não devem receber nada até que a disputa legal seja resolvida.

O imbróglio judicial teria começado quando, após uma auditoria, a Receita “emitiu uma nota de deficiência” alegando que o espólio “subvalorizou seus ativos” e devia “mais US$ 700 milhões em impostos e multas”.

Em 2021, o fundo teria contestado as afirmações e vencido o julgamento em tribunal. Depois disso, os administradores da herança teriam entrado na Justiça com um pedido de reconsideração do valor judicial do catálogo de músicas de Michael, de propriedade da Sony Music, em processo que ainda está em andamento.

A Receita Federal considera que o valor do espólio deva ser determinado, permitindo, assim, o cálculo da dedução. Com isso, a herança foi congelada para movimentações até a resolução do impasse.