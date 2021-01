Receita divulga no dia 25 os dados da arrecadação de dezembro

A Receita Federal divulgará na segunda-feira, 25, às 14h30 (de Brasília), os dados da arrecadação do mês de dezembro e os resultados fechados de 2020. Às 15 horas, será dada entrevista coletiva para comentar os números. Na ocasião, a Receita também irá fazer um balanço anual das atividades.

Segundo pesquisa do Projeções Broadcast, a arrecadação de impostos e contribuições federais deve ter o quinto mês consecutivo de crescimento real em dezembro na comparação com igual mês de 2019 (R$ 147,501 bilhões), mas em um ritmo menor que em novembro, conforme a expectativa mediana (R$ 158,400 bilhões) da pesquisa. Em novembro, a receita tributária somou R$ 140,101 bilhões, uma elevação de 7,31% ante igual período do ano anterior.

O levantamento também aponta que, sob os efeitos negativos da crise provocada pela pandemia de covid-19, em 2020, a arrecadação federal deve ceder 6,95% ante 2019 (R$ 1,537 trilhão), já descontada a inflação, caso a mediana de R$ 1,479 trilhão seja confirmada.

