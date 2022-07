Receita de pastel de sashimi viraliza no TikTok; assista

Com frequência, a criatividade culinária brasileira é – compreensivelmente – criticada por ultrapassar vários limites aceitáveis ao combinar sabores. Até porque faltam argumentos para defender invenções como a pizza de estrogonofe, as esfihas doces e o ovo de Páscoa de sushi.







+ Nissin lança versões doces de miojo nos sabores chocolate e beijinho

+ Restaurante do Distrito Federal inova com ovo de Páscoa de sushi

+ Restaurantes fazem versões de fondue com hambúrguer e coxinha

Essas maluquices, porém, fazem sucesso a valer nas redes sociais, caso do pastel de sashimi do pasteleiro Dionathan Camilo, de Vitória (ES). Além de fatias de salmão, o quitute foi recheado com requeijão cremoso, gergelim e um toque de shoyu.

Gravado por Elerson Dyhayson, amigo do cozinheiro, o vídeo mostrando o preparo da receita foi postado no TikTok, onde já conta com 1,3 milhões de visualizações.

Mas, como era de se esperar, o resultado ficou diferente do previsto. Isso porque o calor da fritura acabou cozinhando os ingredientes. Mesmo assim, Dionathan aprovou a criação. “Não sou muito chegado nesse tipo de comida, mas achei muito interessante. O peixe cozido ficou uma delícia”, disse ele ao site TribunaOnline.

Empolgados com a popularidade do vídeo, Dionathan e Elerson prometem mais novidades. “Muitas pessoas pediram mais vídeos. Já combinados e vamos gravar. O próximo sabor vai ser de camarão, mas é claro que vai ter um ingrediente secreto”, disse Elerson.



+ Qual o seu medo mais secreto, de acordo com seu signo

+ Por que a varíola dos macacos se espalhou agora?

+ Variante BA.5: “A pior versão do vírus da Covid que já vimos”, alerta especialista



(*) Da redação da Menu