Receita de cloud da Oracle cresce 54% em um ano

A Oracle anunciou nesta quarta-feira (13) os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal da empresa, encerrado em maio. No período, a receita total da empresa foi de US$ 13,8 bilhões, um crescimento anual de 17% em relação ao mesmo período do ano fiscal anterior.

As operações de cloud foram fundamentais para este desempenho. As receitas totais de cloud da Oracle no quarto tri fiscal de 2023 (combinando ofertas de Infrastructure-as-a-Service e Software-as-a-service) foram de US$ 4,4 bilhões, um crescimento de 54% em relação ao quarto tri fiscal de 2022.

Em comunicado, o CEO da Oracle, Safra Catz, afirmou que as receitas totais da empresa atingiram o valor recorde de US$ 50 bilhões no ano fiscal de 2023, e enfatizou a importância da aplicações de nuvem neste processo. “Nossas aplicações de de nuvem cresceram de forma acelerada em 2023, e isso é um bom sinal para o próximo ano fiscal de 2024”, afirmou o executivo.