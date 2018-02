Receita da Syngenta recua 1% em 2017, para US$ 12,65 bilhões

São Paulo, 15 – A Syngenta, fabricante suíça de sementes e agrotóxicos, reportou receita de US$ 12,65 bilhões em 2017, uma queda de 1% ante os US$ 12,79 bilhões em 2016. Se descontada a variação cambial no período, o resultado foi inferior em 2%. A empresa informou que a venda de defensivos agrícolas caiu 3% no período, enquanto a comercialização de sementes foi 6% maior. A margem Ebitda ficou praticamente estável em 21%, segundo a empresa.

“Alcançamos níveis recorde de fluxo de caixa apesar de outro ano desafiador para a agricultura com continuada pressão na renda agrícola”, disse o diretor executivo da Syngenta, Erik Fywarld, em relatório. Excluindo aquisições após a compra pela ChemChina, o fluxo de caixa livre foi de US $ 1,7 bilhão, ante US$ 1,4 bilhão, refletindo um foco na melhoria do capital de giro comercial.

Sobre as vendas por regiões, a empresa disse que houve queda de 12% na América Latina para R$ 2,88 bilhões, crescimento de 2% na Europa, África e Oriente Médio, para US$ 3,87 bilhões e alta de 5%, para R$ 3,36 bilhões na América do Norte.

“Esperamos um crescimento de vendas de um único dígito e uma forte geração de fluxo de caixa livre continuada”, disse Fywarld, sobre as perspectivas para 2018.