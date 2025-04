Receita da Prada no 1º tri sobe com ‘impulso notável’ da Miu Miu

MILÃO, 30 ABR (ANSA) – A grife italiana Prada registrou um aumento de dois dígitos em sua receita nos primeiros três meses do ano, impulsionado pelo crescimento “notável” e desempenho “excepcional” da marca Miu Miu, afirmou o grupo de moda de luxo nesta quarta-feira (30).

Apesar do contexto macroeconômico e setorial mais desafiador, a receita líquida da marca atingiu 1,34 bilhão de euros, um aumento de 13%, enquanto as vendas no varejo alcançaram 1,22 bilhão de euros, também com alta de 13%.

A Prada, que permaneceu estável em relação ao mesmo período de 2024, em uma base de comparação trimestral bastante desafiadora, teria se beneficiado de produtos e iniciativas de marketing de alto impacto, como a campanha de Artigos de Couro SS25 e o Miu Miu Custom Studio.

Segundo a grife italiana, a Miu Miu confirmou uma trajetória de crescimento notável, com vendas no varejo 60% acima do ano anterior.

Após o encerramento do trimestre, o grupo Prada anunciou em 10 de abril a aquisição da Versace, com a transação prevista para ser concluída no segundo semestre de 2025, pendente de aprovações regulatórias.

Surgida em Milão, em 1913, a Prada é um dos ícones do segmento e tem como objetivo dar novo impulso à marca, que não tem mais Donatella Versace como diretora criativa, além de formar uma potência italiana capaz de fazer frente às gigantes francesas LVMH e Kering. (ANSA).