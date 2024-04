Receita da Microsoft aumenta 17%, impulsionada por ganhos de IA, parceria ChatGPT

Diego Ferroni Diego Ferron - https://istoe.com.br/author/diego/ 26/04/2024 - 0:41 Para compartilhar:

A Microsoft superou as estimativas de Wall Street para receitas e lucros do terceiro trimestre na quinta-feira, impulsionada pelos ganhos da adoção de inteligência artificial em seus serviços em nuvem, e as ações da empresa saltaram mais de 4% no comércio estendido.

Os executivos preveem intervalos para a receita de nuvem do trimestre atual que ficaram principalmente acima das metas de Wall Street.

A subida das ações da Microsoft após o sino elevou o valor de mercado da empresa em 128 mil milhões de dólares, uma vez que o crescimento dos lucros e das receitas ofuscou as suas despesas de capital superiores ao esperado. Em contraste, a capitalização de mercado da Meta, controladora do Facebook e do Instagram, caiu US$ 200 bilhões na quarta-feira, depois que ela alertou sobre o aumento das despesas com IA e divulgou uma previsão de receita inferior ao previsto.

“Os ganhos impulsionados pela IA da Microsoft demonstram que duplicar a inovação está a compensar”, disse Jeremy Goldman, diretor sénior de briefings da Emarketer, apontando para os primeiros movimentos da empresa na IA generativa, como o seu grande investimento na OpenAI, fabricante de ChatGPT.

A receita da Microsoft aumentou 17%, para US$ 61,9 bilhões, no trimestre encerrado em março, superando a estimativa de consenso de US$ 60,80 bilhões, segundo dados do LSEG. O lucro por ação de US$ 2,94 superou a meta de Wall Street de US$ 2,82.

Ao mesmo tempo, as despesas de capital impulsionadas pela IA da Microsoft no terceiro trimestre foram quase mil milhões de dólares superiores às estimativas dos analistas. As despesas de capital cresceram de US$ 11,5 bilhões no trimestre anterior para US$ 14 bilhões, ultrapassando as estimativas de US$ 13,14 bilhões, de acordo com a Visible Alpha.

“Continuamos vendo a demanda dos clientes crescer bastante”, disse Brett Iversen, vice-presidente de relações com investidores da Microsoft, à Reuters. “E por isso estamos nos certificando de dimensionar nossa capacidade disponível de acordo com isso.”

As ações dispararam com o envio de ferramentas generativas de IA (genAI) da Microsoft com base em sua parceria estratégica com a OpenAI e também ajudaram a capturar a coroa da empresa mais valiosa do mundo da Apple este ano. A Microsoft tem acesso especial às cobiçadas tecnologias de IA da OpenAI, que tem trabalhado para infundir em seu portfólio de produtos, como Azure, Bing e também Microsoft 365, que inclui Word, Excel e Powerpoint.

A receita da unidade Intelligent Cloud da Microsoft, que abriga a plataforma de computação em nuvem Azure, subiu para US$ 26,7 bilhões, ultrapassando a estimativa média de US$ 26,24 bilhões, mostraram dados do LSEG.

A previsão é de receita de nuvem inteligente no quarto trimestre entre US$ 28,4 e 28,7 bilhões, principalmente acima das metas de Wall Street de US$ 28,47 bilhões.

A receita do Azure aumentou 31%, acima da estimativa de crescimento de 29% da empresa de pesquisa de mercado Visible Alpha. A Microsoft previu que o crescimento do Azure no quarto trimestre fiscal seria de 30% a 31%, o que o colocaria à frente da meta de Wall Street de 28,5%.

A Microsoft não divulga o valor absoluto da receita do Azure, a parte do seu negócio mais bem situada para capitalizar o crescente interesse na inteligência artificial.

A ferramenta Copilot, um conjunto de assistentes genAI lançado em novembro por US$ 30 por mês, impulsionou os negócios de software empresarial e Windows da Microsoft. A recuperação nas vendas de computadores pessoais também foi um fator.

A receita da unidade More Personal Computing aumentou 17%, para US$ 15,6 bilhões, superando as expectativas dos analistas de US$ 15,08 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

Produtividade e Processos de Negócios, unidade da Microsoft que abriga software de escritório e LinkedIn, aumentou a receita em 12%, para US$ 19,6 bilhões. Os analistas estimaram US$ 19,54 bilhões, segundo dados da LSEG.