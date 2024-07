Receita da illycaffè cresce 3,8% no 1º semestre; lucro líquido duplica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 14:14 Para compartilhar:

A receita consolidada da illycaffè, empresa familiar italiana, alcançou 289,1 milhões de euros no primeiro semestre de 2024, um aumento de 3,8% a taxas de câmbio constantes em comparação com o primeiro semestre de 2023, impulsionadas por todos os principais mercados e canais de distribuição, informou a empresa de café em comunicado. O lucro líquido atingiu 13,6 milhões de euros, duplicado em relação aos 6,4 milhões de euros do primeiro semestre de 2023, “graças ao aumento da rentabilidade operacional”.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu 46,2 milhões de euros, 26,2% a mais do que no ano anterior, em virtude do “crescimento orgânico das receitas e do aumento da eficiência operacional do Grupo”. A margem Ebitda melhorou para 16,0%, um aumento de 2,9 pontos porcentuais em relação a 2023.

A posição financeira líquida foi de 144,8 milhões de euros, mostrando uma melhoria de 16,8% em comparação com o exercício anterior, “apoiada por tendências positivas de rentabilidade operacional e gestão eficaz do capital de giro”.

Todos os principais mercados registraram um crescimento no primeiro semestre de 2024 em comparação com 2023. Os Estados Unidos tiveram um forte aumento das receitas de 11%, apoiado principalmente pelos canais Ho.Re.Ca. (Hotéis, Restaurantes e Cafeterias) e de comércio eletrônico. Todos os mercados europeus também apresentaram uma expansão em comparação com 2023, em particular Itália (+5%) e Espanha (+21%).

A CEO da illycaffè, Cristina Scocchia, disse no comunicado: “Fechamos o primeiro semestre de 2024 com um crescimento de dois dígitos em todos os indicadores de rentabilidade, impulsionado pelo crescimento orgânico, sustentável e rentável em todos os principais mercados. Os Estados Unidos, em particular, alinhados com nosso plano estratégico, contribuíram significativamente para a expansão da receita, com os segmentos doméstico e fora de casa registrando aumentos ano a ano. Apesar do complexo ambiente macroeconômico e da contínua volatilidade e tendência de subida dos preços das matérias-primas, os nossos resultados nos permitem abordar com confiança o segundo semestre do ano e continuar os nossos investimentos na inovação sustentável e no aumento da capacidade de produção”.