Receita da Embraer tem alta de 38% no 3º trimestre

(ANSA) – BRASÍLIA, 06 NOV – A fábrica brasileira de aeronaves Embraer teve uma receita de R$ 6,2 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 38% em relação ao mesmo período de 2022, segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira (6).

A melhora da receita foi explicada “principalmente pelo crescimento de 68% na aviação comercial, enquanto a Defesa subiu 40%, a aviação executiva 25% e os serviços 24% frente a 2022”, disse o informe.

Com sede em São José dos Campos, interior de São Paulo, a Embraer é uma das maiores fabricantes do mundo e entregou 43 aviões no terceiro trimestre deste ano, sendo 15 aviões comerciais e 28 executivos, alta de 30% em comparação com 2022.

A expectativa é de entregar até 200 unidades comerciais e executivas até o final deste ano.

“Tivemos crescimento de dois dígitos em todas a unidades de negócio e fluxo de caixa em linha com a expectativa”, declarou o presidente da companhia, Francisco Gomes Neto. (ANSA).

