Receita da Barry Callebaut sobe 4,7% no ano fiscal, para US$ 9,3 bilhões

São Paulo, 1 – A fabricante suíça de chocolates Barry Callebaut informou nesta quarta-feira, 1º de novembro, que sua receita somou 8,47 bilhões de francos suíços (aproximadamente US$ 9,3 bilhões) no ano fiscal 2022/23. O resultado é 4,7% maior do que os 8,09 bilhões de francos suíços reportados no ano fiscal anterior.

No período, o Ebit (lucro antes de juros e impostos) aumentou 19,1%, de 553,5 milhões de francos suíços para 659,4 milhões de francos suíços. Já o lucro líquido cresceu 22,8%, a 443,1 milhões de francos suíços ante 360,9 milhões de francos suíços.

O volume de vendas caiu 1,1% no período, para 2,28 milhões de toneladas, pressionado pelo caso de salmonela do ano anterior na fábrica de Wieze, além da demanda mais fraca dos clientes e do aumento dos preços das matérias-primas, segundo a empresa.

Na região compreendida entre Europa, Oriente Médio e África, o volume das vendas recuou 0,4%, para 1,036 milhão de toneladas. Nas Américas, as vendas foram 4,6% menores na comparação entre os anos fiscais, para 619,747 mil toneladas. Na região Ásia-Pacífico, as vendas totalizaram 157 mil toneladas, baixa de 2%.

Em nota, a companhia disse que espera ter “benefícios iniciais” já no ano fiscal de 2023/24, com volume e Ebit estáveis em moeda constante.

Além disso, a Barry Callebaut estimou um crescimento modesto de volume subjacente e um crescimento mais forte do Ebit em 2024/25.

