Receita da Argentina com exportação de grãos atinge US$ 1,5 bi em abril

São Paulo, 19 – As exportações argentinas de grãos e derivados geraram receita de US$ 1,524 bilhão em abril, queda de 20,4% ante igual mês de 2019. Em relação a março, a receita gerada foi 43,2% maior. Os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Cereais (CEC), entidades que representam 41% das exportações totais argentinas.

O principal produto exportado pelo setor é o farelo de soja, respondendo por cerca de 13% do total comercializado para o exterior pelo país.

No acumulado do ano, a receita gerada com exportações destes produtos alcança US$ 5,017 bilhões, montante 17,8% inferior ao obtido em igual quadrimestre de 2019.

“(A queda) foi causada por diferentes razões, incluindo os efeitos do isolamento social obrigatório estabelecido pelo governo nacional desde 20 de março diante da pandemia do novo coronavírus, pela comercialização antecipada de grãos pelos produtores no fim do ano passado, pelas dificuldades e atrasos na circulação do transporte e suprimento de grãos que afetaram terminais e plantas de processamento e, recentemente, a queda histórica do nível do rio Paraná que dificulta o trânsito e o carregamento de navios no Terminal de Rosário, além da instabilidade econômica e comercial internacional por causa da covid-19”, pontuaram as entidades.