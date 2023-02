Receita com exportações de carne de frango cresce em janeiro para US$ 856,6 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 14:14 Compartilhe

São Paulo, 9 – A receita com exportações de carne de frango in natura e processada do Brasil em janeiro totalizou US$ 856,6 milhões, aumento de 38,9% em comparação com igual mês do ano passado, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), divulgado na quarta-feira, 8. O volume exportado subiu 20,6% na mesma comparação, passando de 349,1 mil toneladas para 420,9 mil toneladas – recorde para o mês.





Entre os principais destinos, a associação destacou a China, com 60,2 mil toneladas em janeiro (+24,7%), Japão, com 37,7 mil toneladas (+23,1%), Arábia Saudita, com 32,4 mil toneladas (+111,3%), África do Sul, com 29,5 mil toneladas (+15,7%) e União Europeia, com 21,8 mil toneladas (+20,4%).

O diretor de mercados da ABPA, Luís Rua, afirmou em nota que houve incremento das vendas em praticamente todos os grandes destinos das exportações avícolas do Brasil. “O contexto internacional, com oferta pressionada, entre outros motivos, pelas consequências geradas pela influenza aviária em diversos territórios, aumentou a demanda pelo produto brasileiro. Apesar da elevação da receita em dólares, há ainda forte pressão dos custos de produção sobre os produtos, o que poderá influenciar o comportamento das vendas em dólares nos próximos meses.”





