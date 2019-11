Receita com exportação de suco cai 16,4% em outubro ante outubro de 2018

Ribeirão Preto, 1 – A receita total com exportação de suco de laranja brasileiro recuou 16,4% em outubro na comparação com igual mês de 2018, de US$ 180,9 milhões para US$ 151,2 milhões, informou nesta sexta-feira, 1º de novembro, a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Em relação a setembro de 2019, o recuo é de 17,8% ante os US$ 183,9 milhões registrados.

O volume total de suco de laranja exportado no mês passado foi de 190,5 mil toneladas, queda de 9,6% em relação às 210,8 mil toneladas de outubro de 2018 e de 5,9% ante o total de 202,5 mil toneladas de setembro de 2019. Os dados consideram 23 dias úteis do mês passado.

Com o resultado de outubro, as vendas acumuladas de suco em dez meses de 2019 alcançaram 1,772 milhão de toneladas, 9,2% a menos que o total de 1,952 milhão toneladas embarcado em igual intervalo de 2018. A receita acumulada entre janeiro e outubro somou US$ 1,489 bilhão, 14,1% abaixo do US$ 1,734 bilhão de igual período de 2018.

Em outubro, as vendas de suco de laranja concentrado e congelado (FCOJ) movimentaram US$ 50,6 milhões, alta de 15,5% na comparação com os US$ 43,8 milhões de outubro de 2018 e de 34,9% sobre o total de US$ 37,5 milhões de setembro de 2019. O volume exportado de FCOJ ficou em 31,8 mil toneladas em outubro, 38,3% maior ante o total de 23 mil toneladas de outubro de 2018 e 40,7% superior ao volume de 22,6 mil toneladas de setembro deste ano.

O faturamento com as vendas de suco não concentrado e não congelado (NFC) no décimo mês de 2019 foi de US$ 100,6 milhões, queda de 26,6% sobre os US$ 137,1 milhões de receita em outubro de 2018 e de 31,3% ante os US$ 146,4 milhões de setembro de 2019. Já o volume exportado de NFC foi de 158,8 mil toneladas no mês passado, recuo de 15,5% sobre as 187,9 mil toneladas de outubro do ano passado e de 11,7% ante 179,8 mil toneladas de setembro deste ano.