Receita com exportação de material genético avícola cai 6%, para US$ 15,384 mi

Estadão Conteúdo
17/11/2022 - 13:39

São Paulo, 17 – A receita com exportação brasileira de material genético avícola diminuiu 5,9% em outubro em comparação com outubro de 2021, para US$ 15,384 milhões. Em volume, os embarques alcançaram 1.464 toneladas, 8,1% menor ante o registrado em igual mês de 2021, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

A receita com exportações acumulou alta de 12,5% no acumulado de 2022, de janeiro a outubro, com US$ 139,4 milhões, ante US$ 123,9 milhões no mesmo período do ano passado.

As exportações de ovos férteis e pintinhos de um dia atingiram 12,3 mil toneladas entre janeiro e outubro de 2022, queda de 3,2% em comparação com o registrado nos dez primeiros meses de 2021, com 12,7 mil toneladas.

Principal destino das exportações de material genético avícola do Brasil, o México importou entre janeiro e outubro deste ano um total de 5.513 toneladas, volume 60,9% maior ante o registrado no mesmo período do ano passado, com 3,427 mil toneladas.

