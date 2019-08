Receita com exportação de carne suína cresce 24,1% ante julho de 2018, diz ABPA

São Paulo, 7 – As exportações de carne suína in natura e processada somaram 67,9 mil toneladas em julho, leve recuo de 0,4% ante igual mês de 2018. Já a receita alcançou US$ 148 milhões, 24,1% acima da obtida no mesmo período do ano passado, de US$ 119,2 milhões. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e foram divulgados nesta quarta-feira, 7.

“O preço médio das exportações segue em ascensão. Em janeiro, estava em US$ 1,886 mil por tonelada. Em julho, chegou a US$ 2,179 mil por tonelada, maior patamar registrado nos últimos 12 meses”, disse, em nota, o presidente da entidade, Francisco Turra.

No acumulado do ano, as exportações de carne suína alcançaram 414,5 mil toneladas, 19,62% mais que entre janeiro e julho de 2018.

Em receita, a elevação é de 23,5%, com US$ 847,7 milhões.

“O forte desempenho das exportações de carne suína em maio, junho e julho elevou a média do ano para números próximos de 60 mil toneladas, indicando tendência de crescimento nas exportações do segundo semestre”, destacou o diretor-executivo da ABPA, Ricardo Santin, no mesmo comunicado.

A China, com 35% das exportações totais do Brasil, importou 23,7 mil toneladas em julho, ou 34% mais que em igual período do ano passado.