Receita com exportação de café em 2020 cresce 7% ante 2019, para US$ 5,53 bi

São Paulo, 4 – A receita com as exportações de café torrado e não torrado, extratos, essências e concentrados em 2020 aumentou 7% em comparação com o ano anterior, passando de US$ 5,167 bilhões para US$ 5,530 bilhões. O volume embarcado cresceu 6,2% entre os dois períodos, de 2.476.615.753 kg (38,865 milhões de sacas de 60 kg) para 2.331.886.490 kg (41,277 milhões de sacas). Os dados foram obtidos a partir da soma dos números de exportação de dezembro, divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, com os embarques ao exterior do Brasil de janeiro a novembro consolidados no Agrostat.

Em dezembro passado, a receita com exportação total de café foi de US$ 588,684 milhões, aumento de 31,3% ante os US$ 448,351 milhões faturados em igual mês de 2019. O Brasil exportou no período 263.724 toneladas (ou 4,395 milhões de sacas de 60 kg), volume 32,8% maior que as 198.587 toneladas (3,310 milhões de sacas) embarcadas em dezembro de 2019.

De acordo com a Secex, foram embarcadas em dezembro 254.553 toneladas (4,243 milhões de sacas) de café não torrado, avanço de 34,1% ante as 189.832 toneladas (3,164 milhões de sacas) de igual mês do ano anterior. A receita com as vendas externas desse tipo de produto subiu 35,5% em dezembro, para US$ 539,775 milhões, ante os US$ 398,472 milhões faturados em dezembro do ano anterior. Os preços médios tiveram uma elevação de 1,05%, passando de US$ 2.099 a tonelada em dezembro de 2019 para US$ 2.121 a tonelada no mesmo mês de 2020.

Já em relação à categoria café torrado, extratos, essências e concentrados, o volume exportado pelo Brasil subiu 4,75%% no período, de 8.755 toneladas (145.916 sacas) em dezembro de 2019 para 9.171 toneladas (152.850 sacas). A receita com esses produtos foi 1,94% menor, na mesma base comparativa, para US$ 48,909 milhões, ante US$ 49,879 milhões obtidos em dezembro do ano anterior.

