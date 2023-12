Receita certifica Magazine Luiza no Remessa Conforme

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 8:30 Para compartilhar:

A Secretaria Especial da Receita Federal certificou a empresa Magazine Luiza como participante do Remessa Conforme, programa voltado para varejistas de comércio eletrônico que zera a alíquota de importação de compras de até 50 dólares feitas em empresas habilitadas na iniciativa. As companhias que aderirem ao programa também têm tratamento aduaneiro mais célere e econômico. A decisão consta de ato publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 11. Outras empresas como Mercado Livre, Shein, AliExpress e Sinerlog também já foram habilitadas no programa.

