Receita anuncia que prazo para declaração do IR 2023 será de 15 de março a 31 de maio

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 15:48





BRASÍLIA (Reuters) – A Receita Federal anunciou nesta terça-feira que este ano o prazo para a entrega das declarações do imposto de renda da pessoa física será de 15 de março a 31 de maio, uma mudança em relação ao período tradicional, que normalmente ia do início de março até o fim de abril.

Segundo o órgão, com o novo calendário será possível garantir que os contribuintes tenham acesso à opção da declaração pré-preenchida já a partir da abertura do prazo.

“Como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegará à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados. A pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte”, disse em nota o supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca.





Até 2020, o prazo para o envio da declaração ia do início do mês de março até, normalmente, até a última semana de abril, mas em 2021 e 2022 o período de envio sofreu alterações por causa da pandemia de Covid-19 e a data limite foi adiada até 31 de maio nos dois anos.

A Receita também informou que divulgará as novas regras da declaração para este ano no dia 27 deste mês em uma coletiva de imprensa.

(Por Victor Borges)





