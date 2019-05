Receita acha 3 quilos de cocaína em forno elétrico e PF prende 10 no aeroporto

A Receita encontrou, na madrugada deste domingo, 26, cerca de três quilos cocaína dentro de um pequeno forno elétrico na bagagem de uma passageira sul-africana, de 49 anos, que tentava embarcar para Cotonou, no Benin. Os fiscais foram alertados por cães de faro, informou a Seção de Comunicação Institucional da Receita. A mulher foi detida já na porta do avião e acabou presa em flagrante pela Polícia Federal por tráfico internacional de entorpecentes.

O fim de semana foi bem agitado para a PF no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica. Entre os dias 24 e 26, dez passageiros de voos internacionais foram presos por tráfico de drogas, armas de fogo e adulteração de produto medicinal.

Em uma ação, também na madrugada do domingo, os federais apreenderam 46 quilos de cocaína com um único passageiro de um voo para a Etiópia. Ao ser abordado pelos federais, o passageiro, libanês, disse que o conteúdo das malas que carregava “não lhe pertencia” e que elas deveriam ser entregues a um desconhecido após seu desembarque, em Beirute. A droga apreendida estava acondicionada em “tijolos”, envoltos em papelão.

Em outra abordagem, a PF pegou quase dois quilos de cocaína ocultos dentro de embalagens de xampu. Os volumes foram encontrados com uma brasileira de 23 anos que pretendia seguir para Mumbai, na Índia.

Na sexta, 24, servidores da Receita que realizavam a fiscalização dos viajantes no desembarque de voo procedente de Frankfurt, encontraram uma grande quantidade de medicamentos envoltos em gel e espalhados entre as roupas na mala de uma aeromoça e também escondidos em fundos falsos.

Os medicamentos não possuíam a documentação legal que autorizasse a sua importação. A aeromoça, uma brasileira de 43 anos, foi presa em flagrante.

No sábado, 25, foram presos outros cinco. Com um casal, ele italiano, ela eslovena, de 24 e 48 anos de idade respectivamente, policiais que atuam no controle migratório encontraram cerca de 6 quilos de cocaína oculta nas capas de livros infantis. O casal pretendia embarcar para o Catar.

Já com um nigeriano, solicitante de refúgio e que pretendia embarcar para a Etiópia, policiais federais apreenderam quase um quilo de cocaína oculto nas solas de 4 pares de tênis.

Também para a Etiópia, embarcaria um boliviano de 28 anos de idade, mas ele foi preso após os federais encontrarem “uma espécie de borracha composta por cocaína, cujo volume bruto somou quase seis quilos, envolvendo as estruturas de sua mala”.

O homem disse aos policiais que foi contratado na Bolívia e que pegou a droga em Mato Grosso do Sul.

Outros 2 quilos de cocaína foram apreendidos com um brasileiro de 19 anos de idade, ocultos em fundos falsos de uma mala. Ele pretendia levar a droga para Barcelona.

Na manhã do domingo, um brasileiro de 48 anos de idade, que desembarcou de voo procedente de Portugal, foi selecionado pelos servidores da Receita após passar pelo canal de inspeção “nada a declarar”.

Na bagagem do homem foram encontradas lunetas – acessórios de arma de fogo – e uma carabina sem a documentação que autorizasse seu ingresso no País.

Acionados, os policiais conduziram o homem à delegacia e o prenderam por tráfico internacional de armas.

Todos os presos do concorrido fim de semana de Guarulhos foram conduzidos aos presídios estaduais onde permanecerão à disposição da Justiça.