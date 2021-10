Receios com oferta geram corrida por compra de fertilizantes na França, diz Yara

PARIS (Reuters) – Agricultores na França aumentaram as compras de fertilizantes este mês em meio a temores de escassez, enquanto lutam com os custos crescentes que podem afetar as colheitas do próximo ano, disse o grupo de fertilizantes francês Yara.

O aumento dos preços do gás tem desestabilizado os mercados de fertilizantes de nitrogênio que dependem do gás como insumo, levando fabricantes, incluindo a Yara, a reduzirem a produção e fazendo com que os preços dos fertilizantes tripliquem.

Com isso, cresce a expectativa de que agricultores estão plantando menos cultivos de uso intensivo de fertilizantes, como o milho, ou espalhando menos do nutriente nas lavouras, aumentando a incerteza para os mercados de grãos, que atingiram máximas de vários anos em 2021 diante de preocupações de oferta.

Os pedidos de fertilizantes na França foram mais lentos do que o normal nos últimos meses, já que os produtores hesitaram em aumentar os custos, com a Yara observando uma defasagem de 10 a 15% em relação aos níveis normais no início de outubro, disse Nicolas Broutin, presidente da Yara na França.

“Durante outubro, houve uma onda de pânico quando as pessoas começaram a falar sobre a escassez”, disse ele à Reuters. “Os produtos estão disponíveis, mas são extremamente caros.”

O aumento da demanda, em um momento de oferta restrita, reforçou o avanço dos preços desencadeado pelo crescimento dos mercados internacionais de fertilizantes, acrescentou.

A pressa de compra deveria ter permitido que os agricultores recuperassem, pelo menos parcialmente, as reservas de fertilizantes, mas eles enfrentarão decisões de custo mais difíceis para o período de cultivo da primavera do hemisfério Norte, disse Broutin.

(Reportagem de Gus Trompiz)

