“Recebi proposta para fazer programa em Angola”, revela Geisy Arruda

Figurinha carimbada do mundo das celebridades, Geisy Arruda foi entrevistada por Lucas Maciel, dono do canal Selfie Service, no YouTube. No bate-papo, a modelo afirmou já ter recebido convites “indecentes” ao longo de sua carreira e que sempre foram negados.

“Gente, já recebi uma proposta para fazer programa em Angola. Era em dólar. Era muito dólar, velho. Era tipo 100 mil dólares. Depois passou no Fantástico, isso era um trafico que levava meninas daqui para lá. Era um rei de lá, alguém de muita grana. Uma vez eu recebi [uma outra proposta] para ir para Dubai e ficar a disposição de um sheik. Eu e não sei mais quantas mulheres, ficar num harém. Não vou dividir um homem com 12 mulheres. Mais fácil eu pegar as 12 mulheres para mim”, afirmou.

Entre outros assuntos tratados, Geisy negou que tenha tido um suposto affair com Geraldo Luís, apresentador da Record, e também fez uma revelação. “Eu sou curiosa, sempre que eu conheço uma pessoa imagino ela pelada. Às vezes é grande, a gente não pode julgar”.

Confira a entrevista completa na íntegra abaixo: