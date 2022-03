Receba! Luva de Pedreiro realiza sonho e encontra com ídolo Neymar Fenômeno da internet está no Rio de Janeiro e participou das gravações do 'Domingão'

Sensação das redes sociais, Luva de Pedreiro tem vivido grandes momentos nos últimos dias. Após conhecer as instalações do Vasco, clube de coração, Iran Ferreira encontrou com Neymar, ídolo do garoto. O ‘tiktoker’ compartilhou o momento nas redes sociais na noite desta sexta-feira.

Além de Neymar e Iran, também aparece na foto o apresentador Luciano Huck, da TV Globo. Luva de Pedreiro participou das gravações do próximo ‘Domingão’ nesta semana. Iran Ferreira também esteve no Maracanã na última quinta-feira, para assistir a partida da Seleção Brasileira contra o Chile.

O ‘Luva de Pedreiro’ já alcançou a marca de 11 milhões de seguidores no ‘Tiktok’, além de outros 7,4 milhões no Instagram. No início da semana, Iran visitou São Januário com a família e conheceu Roberto Dinamite. Crianças da base do Cruzmaltino ovacionaram o garoto, que foi tietado até por jogadores.

