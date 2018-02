Rebelião em presídio no Rio tem três presos feridos e quatro reféns liberados

Pelo menos três presos foram feridos durante rebelião na Penitenciária Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, na noite deste domingo, 18. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), eles foram atendidos por ambulâncias da Defesa Civil e não correm risco de vida. A Seap informou ainda que quatro reféns foram liberados. A Secretaria não informou o total de pessoas que está sob domínio dos detentos.

Até às 22h30, o motim continuava. As negociações são conduzidas por profissionais especializados da Superintendência de Segurança da Seap. O Grupamento de Intervenção Tática da Seap, o Batalhão de Choque e diversas unidades da Polícia Militar também atuam diante da rebelião.

O motim acontece dois dias após a decretação da intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio. Mais cedo, a Seap havia informado que “medidas de controle” das penitenciárias foram antecipadas por causa da intervenção, “na intenção de evitar qualquer reação da população carcerária”.

Conforme a Secretaria, a rebelião começou “logo após” inspetores de segurança e administração penitenciária frustrarem, ainda de tarde, uma tentativa de fuga de internos na penitenciária.

Questionada, a assessoria de imprensa da Seap não explicou quais seriam as “medidas de controle”, mas informou que as ações estavam sendo planejadas ainda antes do decreto de intervenção federal, publicado na sexta-feira.

O secretário de Administração Penitenciária, David Anthony Gonçalves Alves, assumiu a pasta em 24 de janeiro, após a exoneração do coronel Erir Ribeiro do cargo – acusado de conceder regalias ao ex-governador do Rio Sergio Cabral (MDB), preso em Benfica, zona norte do Rio.

Segundo a Seap, o Estado do Rio tem 51 unidades prisionais, onde estão presas 51.454 pessoas. A capacidade total do sistema é de 28.688 detentos.