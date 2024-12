Rebeldes sírios se reuniram com bispos, diz núncio em Damasco

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2024 - 16:01 Para compartilhar:

CIDADE DO VATICANO, 8 DEZ (ANSA) – O núncio do Vaticano na Síria anunciou neste domingo (8) que os rebeldes jihadistas que chegaram ao poder em Damasco, colocando fim ao regime de Bashar al-Assad, se reuniram com bispos locais prometendo respeito e reconciliação.

“Os rebeldes reuniram-se com os bispos em Aleppo, garantindo-lhes que respeitarão as diversas denominações religiosas e os cristãos. Esperamos que cumpram esta promessa e que caminhemos em direção à reconciliação e que a Síria também possa encontrar um pouco de prosperidade”, afirmou o cardeal Mario Zenari, núncio apostólico em Damasco, ao Vatican News, lembrando que “as pessoas atingiram o limite”.

O religioso ressaltou que espera “que se abra uma porta de esperança. “Esperamos que, com a ajuda da comunidade internacional e a boa vontade de todos os sírios, possa começar um caminho para a reconciliação, a reconstrução e um mínimo de prosperidade para todos os povos”.

Além disso, explicou que “as pessoas disparam [tiros] de alegria porque este problema, que tanta ansiedade tem causado, foi resolvido”.

Segundo Zenari, “o caminho a seguir é difícil”, mas “aqueles que tomaram o poder prometeram respeitar a todos e construir uma nova Síria”. “Esperamos que cumpram as suas promessas, mas é claro que o caminho a seguir continua muito difícil”, concluiu.

Por fim, o núncio fez votos de que “a comunidade internacional também responda, talvez abolindo as sanções, já que são um fardo que pesa muito sobre os pobres”. (ANSA).