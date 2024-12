Rebeldes queimam túmulo de pai de Bashar al-Assad na Síria

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/12/2024 - 14:01 Para compartilhar:

QARDAHA, 11 DEZ (ANSA) – O túmulo do ex-presidente da Síria Hafez al-Assad, pai do mandatário deposto Bashas al-Assad, foi incendiado em sua cidade natal, Qardaha, nas montanhas a leste de Latakia, segundo imagens divulgadas pela imprensa nesta quarta-feira (11).

De acordo com os registros, os rebeldes atearam fogo no mausoléu, localizado no coração da comunidade alauíta – um ramo do Islã xiita professado pela família Assad -, e posaram com a bandeira pré-dinastia Assad em meio às cinzas.

Em nota, o Observatório Sírio de Direitos Humanos explicou que “homens armados que se fizeram passar por [membros do] Comando de Operações Militares se dispersaram pela cidade de Qardaha” e incendiaram a sepultura de Hafez, além de atacar outros túmulos.

A organização, cuja sede está no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de colaboradores no país, acrescentou ainda que a ofensiva ocorreu após líderes do grupo se reunirem com “figuras proeminentes de Qardaha”, incluindo xeques tribais da minoria alauíta, para “garantir seu apoio e restaurar a segurança na região”.

Hafez al-Assad governou a Síria com mãos de ferro de 1971 até 2000, quando morreu. Nos últimos dias, sua estátua foi decapitada na cidade de Hamã após rebeldes dominarem o território durante a operação que derrubou Bashar depois de 24 anos no poder. (ANSA).