Rebeldes nomeiam novo primeiro-ministro interino da Síria

10/12/2024 - 11:01

ROMA, 10 DEZ (ANSA) – O líder da oposição na Síria, Mohamed al-Bashir, anunciou nesta terça-feira (10) que foi formalmente nomeado pelos rebeldes como primeiro-ministro interino do país até 1º de março de 2025.

A informação foi divulgada durante pronunciamento televisionado, após decisão da Direção de Operações Militares, órgão do grupo islamita Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ou Organização para a Libertação do Levante, antigo braço da Al Qaeda no país.

Bashir será responsável por formar o governo de transição com um mandato “para lidar com assuntos atuais” que durará até o próximo dia 1º de março. “As consultas para a escolha dos ministros estão em andamento”, acrescentou ele.

Em seu primeiro discurso, o novo premiê afirmou que sua meta é dissolver “os serviços de segurança e abolir a lei antiterrorismo”, em referência às agências de controle do regime encarnadas durante 54 anos pela família Assad, apontada como responsável pela violação sistemática dos direitos humanos.

A “lei antiterrorismo” substituiu em 2012 as leis marciais impostas desde a década de 1960 e serviu para justificar a existência de tribunais especiais para a prisão de opositores e dissidentes. Estima-se que, de 2012 até hoje, mais de 150 mil pessoas tenham acabado na prisão na Síria por crimes de opinião.

O nome de Bashir é confirmado após uma reunião realizada no palácio do governo em Damasco, imposta pelo comandante das forças pró-turcas. O primeiro-ministro cessante, Muhammad Jalali, também participou do encontro, principalmente para instruir o novo premiê sobre os procedimentos a seguir nestes momentos delicados de transição.

Apesar da escolha, especialistas alertam que Bashir é um político sem a experiência necessária para gerir um governo nacional, após a queda do ditador Assad. (ANSA).