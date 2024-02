Rebeldes huthis no Iêmen reivindicam ataques no Mar Vernelho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/02/2024 - 6:37 Para compartilhar:

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram nesta terça-feira (6) dois ataques no Mar Vermelho contra navios dos Estados Unidos e do Reino Unido – o segundo foi confirmado por uma empresa de segurança.

O porta-voz do grupo apoiado pelo Irã, Yahya Saree, afirmou que “o primeiro ataque foi direcionado contra o navio americano ‘Star Nasia’ e o segundo contra o navio britânico ‘Morning Tide'”.

A empresa de segurança Ambrey anunciou que um ataque com drone provocou “danos menores” em um navio de propriedade britânica na costa do Iêmen controlada pelos huthis.

O navio, com bandeira de Barbados, “parece ter sofrido pequenos danos a bombordo”, afirmou a empresa britânica. A Ambrey afirmou que, pelas informações recebidas, o ataque não deixou feridos.

A agência de segurança marítima britânica UKMTO indicou que recebeu informações sobre um incidente perto de Hodeida.

“O capitão afirmou que um projétil foi disparado contra o navio a bombordo, que passou por cima do convés, provocando pequenos danos nas janelas da ponte de comando”, informou a agência, sem identificar o navio ou a bandeira.

“O navio e a tripulação estão a salvo”, acrescentou.

Desde meados de novembro, os rebeldes huthis executaram dezenas de ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho em “solidariedade” com os palestinos afetados pela guerra entre Israel e Hamas.

Em um primeiro momento, o grupo alego que tinha como alvos apenas navios vinculados a Israel, mas ampliou os ataques para navios dos Estados Unidos e do Reino Unido depois que estes países bombardearem suas posições no Iêmen em represália a seus ataques no Mar Vermelho.

