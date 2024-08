Rebeldes huthis do Iêmen prometem ‘resposta militar’ a Israel por ‘escalada perigosa’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/08/2024 - 16:22 Para compartilhar:

O líder dos rebeldes iemenitas, Abdel Malik al Huthi, prometeu nesta quinta-feira (1º) uma “resposta militar” à “escalada perigosa” provocada, segundo ele, por Israel, após a morte do chefe político do Hamas em um bombardeio em Teerã atribuído às forças israelenses.

“Nossa posição sobre esses crimes […] é clara”, declarou Al Huthi, líder do movimento rebelde pró-Irã, em um discurso transmitido pela televisão.

“Deve haver uma resposta militar a esses crimes, que são perigosos, vergonhosos e constituem uma escalada significativa por parte do inimigo israelense”, alertou.

Os receios de que o conflito em Gaza entre as forças israelenses e o movimento islamista palestino Hamas se espalhe pela região aumentaram nos últimos dias, especialmente após a morte do chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, em um ataque atribuído a Israel em Teerã, e do comandante militar do Hezbollah libanês, Fuad Shukr, em um bombardeio israelense nos subúrbios de Beirute na terça-feira.

Os rebeldes huthis do Iêmen fazem parte do “eixo de resistência”, um conjunto de grupos alinhados a Teerã, a exemplo do Hezbollah e do Hamas.

As hostilidades desses movimentos contra Israel aumentaram desde o início da guerra em Gaza, com trocas de tiros na fronteira entre Israel e Líbano ou ataques huthis ao tráfego marítimo no Mar Vermelho.

bur-ac/hme/cn/jvb/an/jb/mvv