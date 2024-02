Rebeldes huthis anunciam bombardeios de EUA e Reino Unido no Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 19:47 Para compartilhar:

Regiões do Iêmen, entre elas a capital, Sanaa, foram alvo de uma série de ataques aéreos na noite deste sábado, informou a rede de televisão dos rebeldes huthis, que acusou os Estados Unidos e o Reino Unido.

O canal Al-Masirah publicou na rede social X que “bombardeios americanos e britânicos tiveram como alvo as regiões de Sanaa, Hajja, Dhamar, Al-Baida, Taez e Hodeida”.

Em Sanaa, controlada pelos huthis, testemunhas relataram explosões por volta da meia-noite local.

Em comunicado conjunto, Estados Unidos, Reino Unido e outros países informaram que suas forças atingiram “36 alvos huthis em 13 pontos do Iêmen, em resposta aos ataques contínuos dos huthis contra o transporte marítimo internacional e comercial, bem como contra navios de guerra que transitam pelo Mar Vermelho”.

O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) havia anunciado antes que forças americanas atacaram neste sábado seis mísseis de rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, no Iêmen.

“As forças americanas identificaram os projéteis nas áreas do Iêmen controladas pelos huthis e determinaram que os mesmos representavam uma ameaça iminente aos navios da Marinha americana e mercantes”, informou o Centcom em redes sociais. Os mísseis destruídos estavam “preparados para serem lançados contra navios no Mar Vermelho”, acrescentou.

Em guerra com o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen desde 2014, os huthis controlam grandes áreas do país. Desde meados de novembro, os rebeldes atacam o que consideram navios ligados aos interesses israelenses no Mar Vermelho, em apoio aos palestinos de Gaza, afetados pelo conflito entre Israel e o Hamas.

str-am/tp/cyj/hgs/js/lb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias