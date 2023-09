Rebeldes houthis visitam Arábia Saudita para discutir sobre guerra no Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2023 - 20:58 Compartilhe

A Arábia Saudita confirmou, nesta quinta-feira (14), que receberia representantes dos rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, em uma tentativa de encontrar uma saída para a guerra no país, onde Riade lidera uma coalizão em apoio ao governo.

“O reino recebe uma delegação de negociadores representando a parte iemenita dos houthis”, disse o canal de televisão oficial saudita Al Ekhbariya, acrescentando que as discussões visam “encontrar uma solução política abrangente” para a crise, negociar “um cessar-fogo total” e avançar “do conflito para a estabilidade”.

Esta é a primeira visita anunciada dos rebeldes houthis à Arábia Saudita desde o início da guerra em 2014.

O encontro alimenta as esperanças de um avanço na guerra do Iêmen, que desde 2015 tem deixado centenas de milhares de mortos e deixaram o país em uma das piores crises humanitárias do mundo.

Nesta quinta-feira, um avião de Omã que transportava uma delegação houthi decolou em direção à capital saudita para uma visita de cinco dias, segundo um funcionário do governo houthi.

Mahdi al-Mashat, presidente do Conselho Político dos houthis, informou à agência de notícias Saba, controlada pelos rebeldes, que a delegação “continuará as consultas com a parte saudita”.

“A paz é e continua sendo nossa primeira opção, e todos devem trabalhar para alcançá-la”, acrescentou.

O Iêmen, que é o país mais pobre da península arábica, vive há oito anos uma guerra entre rebeldes houthis, que controlam a capital, Sanaa, e outras localidades do país, e o governo, apoiado por uma coligação militar liderada por Riade.

O anúncio da visita se dá em um momento em que o cessar-fogo ainda é mantido em grande parte no país, embora expire em outubro, e vários meses depois de uma relação de aproximação entre Irã e Arábia Saudita, após sete anos de rivalidades.

Uma delegação saudita visitou Sanaa em abril para participar em negociações que visavam prolongar a trégua e lançar as bases para um cessar-fogo mais duradouro.

