Rebeldes ‘garantiram’ segurança de bases militares russas na Síria, diz Kremlin

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/12/2024 - 15:33

Os rebeldes sírios que derrubaram Bashar al Assad com uma ofensiva relâmpago “garantiram” a segurança das bases militares russas na Síria, informaram neste domingo (8) agências de notícias russas, citando fontes do Kremlin.

A Rússia está “em contato com representantes da oposição armada síria, cujos líderes garantiram a segurança das bases do exército russo e das instituições diplomáticas no território da Síria”, declarou a fonte às agências estatais TASS e Ria Novosti.

