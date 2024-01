AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/01/2024 - 16:14 Para compartilhar:

Rebeldes do Iêmen reivindicaram a autoria de um ataque contra um navio americano no Golfo de Áden nesta segunda-feira (15).

Os huthis “executaram uma operação militar contra um navio americano no Golfo de Áden, com vários mísseis navais”, anunciou seu porta-voz militar, Yahya Saree, qualificando as embarcações americanas e britânicas como “alvos hostis”.

