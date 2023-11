Rebeldes do Iêmen anunciam captura de navio de carga israelense no Mar Vermelho

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/11/2023 - 14:10 Para compartilhar:

Os rebeldes huthis do Iêmen, que têm o apoio do Irã, anunciaram neste domingo que capturaram um navio de carta israelense no Mar Vermelho e desviaram a embarcação para a costa do país, destruído pela guerra.

“Levamos um cargueiro israelense para a costa iemenita”, afirmou uma fonte huthi.

Uma fonte do serviço marítimo na cidade costeira de Hodeida disse que o navio foi levado para a cidade portuária de Salif.

O Exército israelense negou que seja um navio israelense. “O navio saiu da Turquia com destino à Índia, com civis de diversas nacionalidades a bordo, mas nenhum israelense. Não é um navio israelense”, afirmou.

Os rebeldes huthis ameaçaram na terça-feira atacar navios israelenses no Mar Vermelho depois de reivindicar vários ataques contra Israel, que está em guerra contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Os huthis, que controlam a capital iemenita Sanaa, integram o “eixo da resistência” contra Israel, que também inclui grupos apoiados pelo Irã, como Hamas ou o movimento libanês Hezbollah.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, também negou que o navio seja de Israel e denunciou em um comunicado o “ataque iraniano contra um navio internacional”.

“O navio, propriedade de uma empresa britânica e operado por uma empresa japonesa, foi sequestrado com a ajuda do Irã pela milícia huthi iemenita”, afirmou.

“A bordo do navio estavam 25 membros da tripulação de diversas nacionalidades, incluindo ucraniana, búlgara, filipina e mexicana”.

