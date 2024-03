Rebel Wilson revela que teve primeira relação íntima somente aos 35 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/03/2024 - 15:16 Para compartilhar:

Rebel Wilson falou abertamente sobre sexo e revelou ter perdido a virgindade quando há aos 35 anos. A atriz, hoje com 44 anos de idade, abordou o tema em seu novo livro, segundo ela mesma revelou durante entrevista para o site americano People, nesta quarta-feira, 27.

A obra tem o título de Rebel Rising, um livro de memórias com lançamento previsto para 2 de abril. A intenção, contou a atriz, é tranquilizar os jovens de que “nem todo mundo precisa perder a virgindade na adolescência”.

“As pessoas podem esperar até estarem prontas ou até estarem um pouco mais maduras. E acho que isso pode ser uma mensagem positiva. Obviamente, você não precisa esperar até chegar aos trinta, como eu, mas não deve sentir pressão quando jovem”, disse ela durante a entrevista.

A atriz confessou que evitava o assunto na adolescência por ficar envergonhada, chegando até mentir sobre já ter tido relação sexual.

“Houve um momento em que pensei ter dito ao meu melhor amigo: ‘Ah, sim, só fiz isso para acabar logo com isso’, quando tinha 23 anos, só para realmente evitar as perguntas. Normalmente eu simplesmente sairia da sala quando a conversa estivesse acontecendo. E então as pessoas que disseram: ‘Oh, aos 24 anos, é tão tarde.’ E então estou sentado aqui pensando: ‘Oh meu Deus, meu número é 35. Vou parecer o maior perdedor'”, relatou.

A atriz, que se autodenomine “iniciante tardia”, acredita que, se fosse 20 anos mais jovem, teria vivido experiências “muito diferentes”.

“É absolutamente incrível, se eu tivesse nascido 20 anos depois, provavelmente teria explorado mais minha sexualidade. Eu simplesmente sabia que me sentia atraída por homens e isso era normal. E então, provavelmente mais depois da morte do meu pai, percebi que mesmo que eu considerasse o casamento uma coisa terrível e uma perda de tempo, comecei a me abrir para isso. E só anos depois, conhecer mulheres e ter sentimentos por uma mulher, e isso, eu só acho que é um sinal de onde a sociedade estava”, explicou.

Rebel Wilson é noiva da designer Ramona Agruma e teve a sua primeira filha, Royce Lillian, através de uma barriga de aluguel em novembro de 2022.

