Rebel Wilson mostra transformação no corpo: “Estou a apenas 3 kg do meu peso ideal”

A comediante australiana Rebel Wilson, de 40 anos idade, usou a rede sociais para mostrar sua nova silhueta e dizer que está perto de seu peso ideal.

No Instagram, ela exibiu a boa forma e disse que pretende atingir 72 kg.

“Feliz domingo a todos! Me preparando para uma ótima semana pela frente. Esta semana foi super ocupada, mas eu me levantei super cedo três vezes (6h) e fui fazer uma caminhada… até fiz algumas corridas de 100m para aumentar ainda mais a frequência cardíaca – embora minha ‘corrida’ seja provavelmente o mesmo que ‘uma caminhada lenta’ para outra pessoa. Mas me senti orgulhosa de mim mesma e agora estou a apenas 3 kg do meu peso ideal!”, escreveu ela na legenda do post.

