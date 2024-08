Rebeca é prata em dia de bronze no judô e no boxe; Brasil vai às semis do futebol feminino

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/08/2024 - 20:08 Para compartilhar:

Em um dia com protagonismo feminino em Paris-2024, a ginasta brasileira Rebeca Andrade conquistou sua terceira medalha nos Jogos e fez história, assim como a invencível americana Simone Biles, que mais uma vez encantou o mundo e levou o ouro.

Também neste sábado (3) o Brasil faturou o bronze no judô por equipes mistas com Rafaela Silva vencendo a luta decisiva e a seleção brasileira feminina de futebol surpreendeu ao derrotar a anfitriã França (1-0), avançando às semifinais.

No boxe, a baiana Bia Ferreira ficou com o bronze na categoria peso-leve (até 60kg) ao perder para a irlandesa Kellie Harrington enquanto a boxeadora argelina Imane Khelif (até 66 kg), imersa em uma polêmica de gênero, assegurou sua medalha de ouro.

– Biles conquista ouro; Rebeca, a prata –

Simone Biles, de 27 anos, chegou ao seu terceiro ouro – segundo individual – na capital francesa, e o sétimo de sua carreira, ao ficar à frente no salto da brasileira Rebeca Andrade, vencedora em Tóquio e atual campeã mundial, que conquistou a prata.

Mais uma vez brilhante, Biles recuperou um dos ouros que ganhou na Rio-2016 e que não conseguiu defender há três anos em Tóquio, onde abandonou os Jogos para cuidar de sua saúde mental.

Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata no salto sobre a mesa da ginástica artística, sua terceira medalha em Paris, depois do bronze na competição por equipes e da prata no individual geral.

Campeã em Tóquio-2020 e atual campeã mundial do aparelho, Rebeca foi superada apenas pela americana Simone Biles. O bronze foi para a também americana Jade Carey.

Com a conquista no salto em Paris, Rebeca Andrade chega a cinco medalhas olímpicas e se iguala aos iatistas Robert Scheidt e Torben Grael entre os brasileiros que mais vezes subiram ao pódio na história dos Jogos.

– Judô é bronze por equipes mistas –

Mais cedo, o Brasil já havia conquistado a medalha de bronze por equipes mistas no judô ao vencer a Itália.

Na luta decisiva após o empate em 3-3, Rafaela Silva (na categoria até 57kg) conseguiu aplicar um waza-ari em Veronica Toniolo e deu a vitória ao time brasileiro formado por ela, Beatriz Souza (+70kg), Ketleyn Quadros (70kg), Rafael Macedo (90kg), Léo Gonçalves (+90kg), e Willian Lima (-66 kg).

No começo da manhã, a seleção brasileira feminina de handebol se classificou para as quartas de final do torneio olímpico ao vencer a Angola por 30 a 19 e agora espera os resultados para saber que vai enfrentar na próxima fase da competição.

– Bia Ferreira fica com bronze no boxe –

A boxeadora brasileira Beatriz Ferreira ficou com a medalha de bronze na categoria peso-leve (até 60kg) do boxe feminino após perder para a irlandesa Kellie Harrington.

Numa reedição da final de Tóquio-2020, em que Bia foi derrotada e ficou com a medalha de prata, Harrington venceu por pontos (decisão dividida, 4-1).

A brasileira, campeã mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF), subiu ao ringue com o bronze assegurado já que no boxe olímpico não há disputa pelo terceiro lugar.

– “Uma questão de dignidade” –

Também neste sábado, a boxeadora argelina Imane Khelif derrotou Anna Luca Hamori, da Hungria, para garantir a primeira medalha de seu país em Paris-2024.

A presença de Kelif e Lin Yu-ting, de Taiwan, no boxe olímpico foi criticada por não ter passado no teste de gênero em 2023.

“É uma questão de dignidade e honra para todas as mulheres”, afirmou Khelif, 25 anos, à beIN Sports após a luta.

“Todo o povo árabe me conhece há anos. Durante anos, lutei boxe em competições internacionais, mas eles (a federação internacional) foram desonestos comigo. Mas eu tenho Deus”, acrescentou.

– Sem Marta, Brasil vai às semis –

No encerramento da jornada, a seleção brasileira feminina de futebol, sem a suspensa Marta em campo, se classificou para a semifinal do torneio olímpico ao derrotar a anfitriã França por 1 a 0 no estádio La Beaujoire, em Nantes.

Num jogo tenso e equilibado, Gabi Portilho marcou no segundo tempo (82′) o gol da vitória do Brasil, que agora vai enfrentar a atual campeã mundial Espanha por uma vaga na final olímpica.

A França chegou a ter um pênalti a seu favor logo aos 16 minutos, cobrado por Sakina Karchaoui mas defendido pela goleira Lorena.

– Dream Team vence mais uma antes de enfrentar o Brasil –

Em Lille, a seleção de basquete masculino dos Estados Unidos derrotou por 104 a 83 o eliminado Porto Rico, que perdia por um ponto após 14 minutos, quando LeBron James começou a fazer a diferença.

Os porto-riquenhos não conseguiram repetir a façanha de 2004, quando derrotaram os EUA nos Jogos de Atenas.

Pelo menos os sucessores dos “Doze Magníficos” ofereceram alguma resistência ao Dream Team, que está a três jogos do quarto ouro olímpico consecutivo.

Agora, a seleção americana enfrentará o Brasil nas quartas de final.

