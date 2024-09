Rebeca conta que pensou em encerrar carreira após Jogos de Paris: ‘Momento de tristeza e magoa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/09/2024 - 15:56 Para compartilhar:

A ginasta Rebeca Andrade compartilhou um desabafo com seus seguidores no Instagram na tarde deste domingo, 22, no qual contou que pensou em encerrar a carteira após a Olimpíada deste ano, na França. Na postagem, a atleta conta que em março, meses antes do início dos Jogos de Paris, ela escreveu uma “carta de despedida”.

“No dia 16/03/ 2024, em um momento de tristeza e magoa, eu escrevi uma carta de despedida para a ginástica no notas do meu celular. Eu tinha certeza que esse seria o meu último ciclo olímpico, tudo terminaria depois de Paris e nessa carta eu estava falando comigo mesma, colocando para fora coisas que pessoas me disseram e que me machucaram, mesmo eu sabendo quem eu sou”, começou Rebeca.

+ Rebeca Andrade ganha ouro nas barras assimétricas no Brasileiro, seu 1º torneio após Paris-2024

Na carta, a atleta menciona que foi chamada de ” ingrata e egoísta”. “Por causa de uma palavra tirada de contexto em uma entrevista, zombaram de mim e disseram que eu estava no país errado e, essas coisas doeram em mim, principalmente por saber que eu não sou assim, as pessoas que olharam para mim por um ângulo errado”, refletiu.

A ginasta conta ainda que apesar disso foi incentivada a continuar treinando e que tinha orgulho da sua trajetória. “Pensei que esse ano eu viria aqui para colocar um ponto final na minha trajetória na Ginástica, mas parece que tenho outros objetivos e planos para seguir”, continuou.

Na sequência, a atleta comentou sobre o peso de ser a maior atleta da história do Brasil. “A sensação e a responsabilidade que vem de forma natural de ser um exemplo, tem um poder muito grande dentro de mim, mas como eu disse… vem de uma forma tão natural que não se torna um problema e nem me causa medo, é uma honra”, afirmou.

Ainda no post, Rebeca fala sobre a importância de se autoconhecer e cuidar do corpo e da mente. Por fim, ela agradeceu todos os envolvidos na trajetória dela e garantiu que, após as férias, estará de volta às competições.

Confira o post completo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)