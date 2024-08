Rebeca Andrade supera Biles e é ouro no solo da ginástica em Paris

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/08/2024 - 11:24 Para compartilhar:

Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Paris nesta segunda-feira (5), superando na final as americanas Simone Biles, que ficou com a prata, e Jordan Chiles, bronze.

Com uma apresentação impecável, Rebeca soma sua quarta medalha em Paris – depois das pratas no salto sobre a mesa e no individual geral e do bronze por equipes – e o sexto pódio olímpico total, o que a torna a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos.

Entre Tóquio-2020 e Paris-2024, a ginasta de Guarulhos conquistou dois ouros, três pratas e um bronze. Dessa forma, ela supera os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael, que têm cinco medalhas cada um.

Na final do solo, que encerrou a programação da ginástica artística na capital francesa, Rebeca conseguiu a nota de 14,166, contra 14,133 de Biles e 13,766 de Chiles.

Horas antes, a brasileira disputou a final da trave de equilíbrio e ficou fora do pódio, com a quarta colocação, também à frente de Simone Biles, que ficou em quinto.

Com o bronze na competição por equipes, mais as duas pratas e o ouro de Rebeca, o Brasil consegue em Paris seu maior desempenho na ginástica, superando Rio-2016 (prata de Arthur Zanetti nas argolas, prata de Diego Hypólito e bronze de Arthur Nory no solo).

Apesar de não ter subido no degrau mais alto do pódio no último dia da ginástica, Simone Biles se despede de Paris com três ouros: na competição por equipes pelos Estados Unidos, no individual geral e no salto. No total, a estrela americana soma 11 medalhas olímpicas, sendo sete de ouro, duas de prata e duas de bronze.

