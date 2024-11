Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2024 - 11:53 Para compartilhar:

Maior medalhista olímpica da história do Brasil, Rebeca Andrade marca presença no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, neste domingo, 3, onde será disputada mais uma edição do GP Brasil.

O talento e sucesso de Rebeca no esporte brasileiro renderam um convite para ser a responsável por dar bandeirada para Lewis Hamilton na homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna.

Rebeca compartilhou uma imagem em suas redes sociais com a bandeira na mão. Confira abaixo: