Rebeca Andrade fala sobre possibilidade de desfilar no Carnaval: ‘Lindo demais’

Indicada ao Prêmio Laureus no Laureus World Sports Awards, considerado “o Oscar do Esporte”, Rebeca Andrade celebrou o Carnaval na segunda-feira, 3, no Camarote MAR da Marquês de Sapucaí, no Rio. Por lá, a ginasta comentou a conquista: “Fiquei muito feliz e orgulhosa com a valorização do meu trabalho e da minha equipe, não tenho palavras. Vou levar geral comigo para o que der e vier!”

Emocionada com o desfile da Beija Flor de Nilópolis, Rebeca ainda abriu o jogo sobre a possibilidade de um dia desfilar no Carnaval: “Acho lindo demais, mas não me imagino desfilando. Prefiro assistir”, afirmou.

‘Oscar do Esporte’

A indicação de Rebeca ao prêmio Laureus aconteceu também na segunda-feira, 3 de março. A 25ª edição do evento acontecerá em Madri, na Espanha, em 25 de abril, e premiará os destaques do esporte mundial.

A ginasta brasileira foi indicada na categoria Retorno do Ano, que premia atletas que superam obstáculos e alcançam resultados expressivos em suas respectivas modalidades. Vale lembrar que Rebeca passou por diversas cirurgias antes de competir nas olimpíadas de Tóquio e Paris, superando lesões nos joelhos e ligamentos.