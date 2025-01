Rebeca Andrade encontra Biles em Nova York: ‘Legal ver o que estamos construindo na modalidade’

Cinco meses após fazerem história na Olimpíada de Paris-2024, Rebeca Andrade e Simone Biles voltaram a se encontrar, desta vez fora das competições. A brasileira e a americana, considerada a maior de todos os tempos por muitos, participaram de um evento de patrocinadores em Nova York, nos Estados Unidos.

O encontro, promovido pelo evento VTex Connect, foi rápido. Mas as ginastas puderam conversar por alguns minutos. “Foi muito legal encontrar a Simone, poder dar um abraço e ver o que estamos construindo dentro da modalidade. Não só pelas medalhas, pelas conquistas, mas pelo exemplo de respeito e pelos valores”, comentou Rebeca.

“Essa foi a primeira vez que participamos de um evento, que seja o primeiro de muitos, que a gente tenha mais oportunidades de falar do nosso esporte, das nossas trajetórias e seguir inspirando o público”, disse a ginasta brasileira, dona de seis medalhas olímpicas, sendo duas de ouro.

Uma delas foi conquistada justamente sobre Biles em Paris-2024, quando a brasileira foi a melhor na prova do solo. A disputa foi marcada por uma emocionante cerimônia de premiação, na qual Biles e a americana Jordan Chiles, que então ficara com o bronze, fizeram uma reverência à brasileira.

No evento em Nova York, as duas ginastas americanas repetiram o gesto no palco do evento – Chiles viria a perder a medalha dias depois por uma reavaliação das notas, sendo que o caso gerou forte repercussão e ainda está sendo avaliado pelas autoridades esportivas.

Rebeca passou suas férias nos Estados Unidos nas últimas semanas. Neste período, passeou pela famosa cidade e até assistiu uma partida do New York Knicks, em partida da NBA. De acordo com a equipe da brasileira, a ginasta já está de volta ao Brasil e retomará os treinos ainda nesta semana.