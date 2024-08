Rebeca Andrade é prata no individual geral da ginástica; Simone Biles leva o ouro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/08/2024 - 16:19 Para compartilhar:

A brasileira Rebeca Andrade conquistou, nesta quinta-feira (1º), a medalha de prata no individual geral da ginástica artística feminina dos Jogos de Paris-2024, repetindo o feito alcançado em Tóquio.

Na Bercy Arena, na capital francesa, a americana Simone Biles levou o ouro com a nota 59.131 recuperando assim o trono que havia perdido nos Jogos no Japão, disputados em 2021.

Rebeca obteve 57.932 e a outra brasileira na final desta quinta-feira, Flávia Saraiva, terminou em 9º lugar, com 54.032.

No pódio do individual geral, que premia as ginastas mais completas, a americana Sunisa Lee, que havia levado o ouro nesta prova em Tóquio, desta vez ficou com o bronze (56.465).

Biles, que já havia conquistado o ouro por equipes na terça-feira, chega assim ao sexto título olímpico e à nona medalha em Jogos Olímpicos.

Já Rebeca e a equipe brasileira ficaram com o bronze por equipes na terça. Ela se tornou a primeira brasileira com quatro medalhas Olímpicas: um ouro e uma prata em Tóquio-2020, além de uma prata e um bronze até o momento em Paris 2024.

– Biles volta ao topo –

Voltando à elite depois de superar o bloqueio mental que a abalou em Tóquio, de onde saiu com uma prata e um bronze, ninguém em Paris queria perder a chance de assistir toda vez que a ginasta mais premiada da história entrava para competir.

Nas arquibancadas, ex-atletas como Zinedine Zidane e Tony Parker observaram cada detalhe e alguns integrantes da atual delegação americana, como Stephen Curry, registraram parte dos exercícios de uma competição vibrante com seus celulares.

Embora Rebeca Andrade tenha conseguido assumir a liderança antes da terceira rotação, após um desempenho menos brilhante de Biles nas barras assimétricas, a vencedora de 23 títulos mundiais recuperou as rédeas na reta final e conquistou seu segundo ouro na prova de maior destaque da ginástica depois da que obteve nos Jogos do Rio-2016, com um espetacular exercício de solo que colocou o estádio de pé.

Com a vitória, Biles se torna a primeira ginasta a conquistar o título olímpico desta prova em duas edições não consecutivas.

A americana também supera agora em medalhas de ouro olímpicas a lendária Nadia Comaneci, que conquistou cinco, e fica atrás apenas de Larisa Latynina, com nove, e Vera Caslavska, com sete.

Seu número pode aumentar nos próximos dias, caso conquiste medalha nas finais de salto, trave ou solo, para as quais também se classificou.

— Resultados do individual geral da ginástica artística feminina dos Jogos de Paris-2024:

1. Simone Biles (EUA) 59.131 pts

2. Rebeca Andrade (BRA) 57.932

3. Sunisa Lee (EUA) 56.465

4. Alice D’Amato (ITA) 56.333

5. Kaylia Nemour (ALG) 55.899

6. Elsabeth Black (CAN) 54.799

7. Qiu Qiyuan (CHN) 54.766

8. Helen Kevric (ALE) 54.598

9. Flavia Saraiva (BRA) 54.032

10. Naomi Visser (HOL) 53.965

11. Rina Kishi (JPN) 53.965

12. Alice Kinsella (GBR) 53.799

13. Ruby Pass (AUS) 53.798

14. Manila Esposito (ITA) 53.599

15. Haruka Nakamura (JPN) 53.099

16. Ou Yushan (CHN) 52.898

17. Ana Barbosu (ROM) 52.465

18. Georgia-Mae Fenton (GBR) 51.766

19. Ava Stewart (CAN) 51.632

20. Filipa Martins (POR) 51.232

21. Bettina Lili Czifra (HUN) 51.099

22. Amalia Ghigoarta (ROM) 50.732

23. Luisa Blanco (COL) 50.199

24. Sarah Voss (ALE) 49.999

